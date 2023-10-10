Оголодавшая чайка побыла пациенткой екатеринбургской ветклиники

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Молодую чайку доставили в екатеринбургскую ветеринарную клинику «ЗооСпец». Птица по какой-то причине не могла летать, и «звериным» врачам её показали, чтобы выяснить, можно ли ей помочь.На осмотр чайка попала к доктору Татьяне Сурковой. Тут же выяснилось, что птица когда-то получала травму — перелом крыла. Но перелом зажил сам и никаких вмешательств больше не требует. Однако, при более глубоком осмотре пациентки были выявлены другие проблемы. У чайки обнаружилось грибковое заболевание кандидоз, энтерит (то есть, не самый лучший «стул») и заражение паразитами. Против этих бед птице назначили медикаментозное лечение. Ну, а от явного недоедания «вылечили» тут же, подкормив рыбёшкой.В нынешнем своём состоянии «чеховская» птичка способна прожить долгую и счастливую жизнь. Но, увы, не на воле. Из ветклиники её решено было перенаправить в Центр спасения животных «Особый питомец».Напомним, что ветеринарная клиника «ЗооСпец» занимается в основном диагностикой и лечением птиц и экзотических животных. С собачками и кошками сюда лучше не обращаться, а вот с травмированной вороной или потерявшим аппетит гекконом стоит ехать именно туда. Клинка расположена на территории Пионерского жилого района Екатеринбурга, на улице Сулимова.