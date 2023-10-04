По пути дятловцев выдвинется экспедиция из Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге началась подготовка большого зимнего похода, участники которой пройдут по маршруту печально известной группы студентов УПИ под руководством Игоря Дятлова. Тот лыжный поход начался больше 60 лет назад, но из-за таинственной гибели походников так и не был завершён.Организаторы новой экспедиции на перевал Дятлова — Александр Федотов и Алексей Королёв — планируют не только провести большую группу туристов по тем местам, где проходили погибшие студенты, но и провести три ночи в палатках в тех самых точках, где произошли трагические события в начале февраля 1959 года. Условия похода постараются тоже максимально повторить: пойдут на лыжах с того места, где торили лыжню дятловцы и греться будут от подвесной печки с дровами, как это делали походники 50-х. Впрочем, трагедий в этот раз допустить не хотят. А потому параллельно с лыжниками будут ехать снегоходы с волокушами и дополнительным снаряжением. Снегоходы, в первую очередь, нужны для эвакуации в случае, если кто-то из участников экспедиции по дороге заболеет или травмируется. Кроме того, сопровождать экскурсантов будут местные жители, манси — Валерий и Николай Анямовы, чья фамилия хорошо знакома всем, кто интересуется историей трагического похода.«На самом Перевале мы проведем трое суток и три ночевки: две на Месте Дятловской Палатки и одну в районе Кедра. Это позволит как отдохнуть после нескольких дней лыжного перехода, так и провести целый ряд научных экспериментов, которые могут пролить свет на ход трагедии», — анонсируют мероприятие организаторы и уточняют, что всего планируется провести на маршруте 10 дней.В начале этого года Федотов и Королев уже устраивали схожую экспедицию. Но на перевале тогда ночевали всего две ночи. Экспедиция 2024 года обещает быть более продолжительной и экстремальной.