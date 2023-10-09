В голосовании за российские достижения Свердловская область представлена 20 пунктами

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Фестивали «STENOGRAFFIA» и «Коляда-plays», Шигирский идол и Невьянская наклонная башня, выставка «ИнноПром» и деревяная платформа на Шувакише представляют Свердловскую область во всероссийском выборе достижений. Народное голосование проходит на сайте с самым подходящим для этого адресом — достижения.рф.Всего от Свердловской области предложено 20 достижений в различных областях. Помимо вышеупомянутых, это ещё креативный кластер «Домна», «Эрмитаж-Урал», Дворец водных видов спорта, фестиваль «Уральская ночь музыки», виртуальный концертный зал филармонии «Без границ» и другие строения, мероприятия и выставочные залы. За каждый из них могут проголосовать не только жители области, но и любой посетитель сайта.Сейчас по количеству голосов лидируют креативные кластеры «Домна» и Арамильской суконной фабрики. Они набрали более 4 тысяч голосов.Сайт «Россия — страна достижений» был запущен в этом году с целью популяризировать успехи в тех или иных областях жизни российского государства — в науке, культуре, технологиях. Организаторы проекта скромно остаются в тени, но можно предположить, что без участия правительственных структур, особо озабоченных в последнее время вопросами патриотизма, не обошлось.