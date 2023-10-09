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В голосовании за российские достижения Свердловская область представлена 20 пунктами

19.55 Вторник, 10 октября 2023
Фрагмент страницы сайта достижения.рф
Фестивали «STENOGRAFFIA» и «Коляда-plays», Шигирский идол и Невьянская наклонная башня, выставка «ИнноПром» и деревяная платформа на Шувакише представляют Свердловскую область во всероссийском выборе достижений. Народное голосование проходит на сайте с самым подходящим для этого адресом — достижения.рф.

Всего от Свердловской области предложено 20 достижений в различных областях. Помимо вышеупомянутых, это ещё креативный кластер «Домна», «Эрмитаж-Урал», Дворец водных видов спорта, фестиваль «Уральская ночь музыки», виртуальный концертный зал филармонии «Без границ» и другие строения, мероприятия и выставочные залы. За каждый из них могут проголосовать не только жители области, но и любой посетитель сайта.

Сейчас по количеству голосов лидируют креативные кластеры «Домна» и Арамильской суконной фабрики. Они набрали более 4 тысяч голосов.
Сайт «Россия — страна достижений» был запущен в этом году с целью популяризировать успехи в тех или иных областях жизни российского государства — в науке, культуре, технологиях. Организаторы проекта скромно остаются в тени, но можно предположить, что без участия правительственных структур, особо озабоченных в последнее время вопросами патриотизма, не обошлось.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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15:44 Минздрав пообещал разобраться в вопросе предоставления лекарства трехлетнему екатеринбуржцу с СМА
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