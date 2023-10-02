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За неделю от коронавируса умерли трое свердловчан
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжают фиксировать смертность от коронавируса. За прошедшую неделю умерли трое заболевших.
По данным федерального оперштаба, Свердловская область занимает 10 место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Со 2 по 8 октября в области выявили 351 случай коронавируса.
В регионе 69 пациентов госпитализировали. За неделю вылечились 416 человек. Умерли трое свердловчан.
По данным федерального оперштаба, Свердловская область занимает 10 место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Со 2 по 8 октября в области выявили 351 случай коронавируса.
В регионе 69 пациентов госпитализировали. За неделю вылечились 416 человек. Умерли трое свердловчан.
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