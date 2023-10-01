Незаконные заборы мешают спасать старую часть Берёзовского от катастрофы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

К новому этапу работ по откачке воды из старых заброшенных шахт готовятся в Берёзовском. У процесса, которым многие кварталы города спасают от затопления и обрушения в подземные пустоты, появились неожиданные препятствия.Шахтные воды из подземных недр уже десятилетиями выкачивают в Берёзовском на поверхность и по трубопроводу перенаправляют в речку Берёзовку. Если этого не делать, скапливающаяся в пустотах грунтовая вода способна выходить на поверхность в местах, где этого совсем не хотелось бы. А хуже того, заполнение шахт водой может вызвать движение почвы.Как сообщает ВК-сообщество «Сила Берёзовского в людях», трубопровод на улице Карла Маркса, по которому в реку отводились излишки подземной воды, изрядно обветшал. Из-за этого затопленными оказываются подвалы домов и огороды у жителей города. «Берёзовский рудник», отвечающий за работы по отведению грунтовых вод, проложил новый трубопровод по Историческому скверу и планирует расчистить русло Берёзовки, чтобы река смогла в полном объёме принять всю шахтную воду.Расчищать русло, однако, придётся не только от стихийных зарослей на берегах. Откачке воды начинают мешать различные частные постройки — частные теплицы, гаражи и заборы по улице Набережной, возведённые без согласования с администрацией города. Их владельцам дали время самостоятельно разобрать незаконные постройки. Срок назначили до 1 ноября. Если к этому дню они не будут разобраны, начнётся их ликвидациями рабочими рудника.