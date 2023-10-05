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В центре Екатеринбурга установят 200 новых скамеек
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге до конца октября планируют установить 201 новую скамью. Они появятся на трех улицах в центре города.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, на улице Вайнера – от проспекта Космонавтов до улицы Малышева, установят 70 двухместных скамей со спинками, 104 трехместные скамьи без спинок и 17 одноместных сидений. При этом 20 старых скамеек постепенно забирают на ремонт, после чего их перенесут в парки и скверы Ленинского района.
Также на главной пешеходной улице появятся 100 урн и 70 вазонов.
На улице 8 Марта – от проспекта Ленина до улицы Малышева – установят 10 лавок и 14 урн. А на проспекте Ленина, в районе подземного пешеходного перехода в Исторический сквер, появятся шесть шахматных площадок и 10 вазонов.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, на улице Вайнера – от проспекта Космонавтов до улицы Малышева, установят 70 двухместных скамей со спинками, 104 трехместные скамьи без спинок и 17 одноместных сидений. При этом 20 старых скамеек постепенно забирают на ремонт, после чего их перенесут в парки и скверы Ленинского района.
Также на главной пешеходной улице появятся 100 урн и 70 вазонов.
На улице 8 Марта – от проспекта Ленина до улицы Малышева – установят 10 лавок и 14 урн. А на проспекте Ленина, в районе подземного пешеходного перехода в Исторический сквер, появятся шесть шахматных площадок и 10 вазонов.
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