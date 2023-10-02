В Ревдинской городской больнице опровергли информацию об отказе принимать пациентов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Пресс-секретарь Ревдинской городской больницы Александр Семков опроверг информацию о том, что хирургическое отделение больницы больше не принимает пациентов.Ранее один из пациентов медучреждения заявил, что в хирургическом отделении перестали вести прием и стали перенаправлять обратившихся за помощью в Первоуральск.Как объяснил изданию «Ревда-инфо» Александр Семков, в связи с отпускным периодом врачей хирургов в октябре в приемном покое не будет работать дежурный врач в вечернее и ночное время в некоторые дни. В связи с этим пациенты хирургического профиля, нуждающиеся в экстренной и неотложной помощи, будут транспортироваться силами скорой медицинской помощи в Первоуральскую городскую больницу.Перенаправлять пациентов в Первоуральск будут только 9, 11, 13, 17, 25 и 31 октября после 15.00, и 15, 21 и 29 октября целый день.