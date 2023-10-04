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На выходных в Свердловской области ожидается дождливая погода
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем будет в районе 10°С.
В субботу, 7 октября, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью 5…10°С, в горах и низинах до 0°С. Днем 9…14°С. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью 6…8°С, днем 12…14°С. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 8 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ночью 3…8°С, днем 9…14°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью 6…8°С, днем 9…11°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 7 октября, в регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ночью 5…10°С, в горах и низинах до 0°С. Днем 9…14°С. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью 6…8°С, днем 12…14°С. Ветер южный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 8 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ночью 3…8°С, днем 9…14°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью 6…8°С, днем 9…11°С. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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