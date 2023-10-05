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Колесо обозрения установили в Летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге
Фото: телеграм-канал «Летний парк "Уралмаш" 2.0»
В Летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге установили колесо обозрения. Запустить его планируют этой осенью.
Диаметр колеса обозрения – 25 метров. Это всесезонный аттракцион. На колесе – 18 закрытых кабинок, летом в них работает кондиционер, зимой – обогреватель.
Вся поездка на колесе обозрения займет пять минут.
«Добавим освещение и благоустройство вокруг. Скоро будет красиво!»
– написали в телеграм-канале парка.
Диаметр колеса обозрения – 25 метров. Это всесезонный аттракцион. На колесе – 18 закрытых кабинок, летом в них работает кондиционер, зимой – обогреватель.
Вся поездка на колесе обозрения займет пять минут.
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