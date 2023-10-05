Колесо обозрения установили в Летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге





– написали в телеграм-канале парка. «Добавим освещение и благоустройство вокруг. Скоро будет красиво!»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Летнем парке «Уралмаш» в Екатеринбурге установили колесо обозрения. Запустить его планируют этой осенью.Диаметр колеса обозрения – 25 метров. Это всесезонный аттракцион. На колесе – 18 закрытых кабинок, летом в них работает кондиционер, зимой – обогреватель.Вся поездка на колесе обозрения займет пять минут.