На Вторчермете в Екатеринбурге временно отключат электричество

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Вторчермете на два дня ограничат электроснабжение. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал».Энергетики будут выполнять работы по переустройству кабельно-воздушных линий электропередачи 110 кВ «Южная-Сибирская - I» и «Южная-Чкаловская». Эти работы проводятся в связи с реконструкцией улиц 2-й Новосибирской и Лучистой и строительством трамвайной ветки в Солнечный.Электроснабжение будет ограничено в домах на улицах Умельцев, Окраинной, Дорожной, Палисадной, Патриса Лумумбы, Селькоровской, Окружной и 2-й Новосибирской в ночь на 8 октября с 00.00 до 06.00 и 15 октября с 08.00 до 21.00.