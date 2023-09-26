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Расписание пригородного поезда Дружинино – Красноуфимск изменится 6 октября
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области на один день изменится расписание пригородного поезда №6573 Дружинино – Красноуфимск.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе пригородной компании «Содружество», расписание изменится 6 октября по техническим причинам. В этот день поезд со станции Дружинино отправится на 15 минут позже – в 10.57.
Изменения коснутся всех остановок по ходу следования пригородного поезда. Прибытие на станцию в Красноуфимск – в 13.54.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе пригородной компании «Содружество», расписание изменится 6 октября по техническим причинам. В этот день поезд со станции Дружинино отправится на 15 минут позже – в 10.57.
Изменения коснутся всех остановок по ходу следования пригородного поезда. Прибытие на станцию в Красноуфимск – в 13.54.
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