В школе в свердловском селе перестали кормить учеников

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В школе №10 в селе Покровское Пригородного района перестали кормить учеников. Прокуратура проводит проверку.По предварительным данным, учащихся школы №10, в нарушение санитарных норм, перестали обеспечить горячим питанием с 26 сентября.Прокуратура во время проверки оценит соблюдения требований законодательства об образовании и соблюдение прав несовершеннолетних.