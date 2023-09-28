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В школе в свердловском селе перестали кормить учеников
Фото: Вечерние ведомости
В школе №10 в селе Покровское Пригородного района перестали кормить учеников. Прокуратура проводит проверку.
По предварительным данным, учащихся школы №10, в нарушение санитарных норм, перестали обеспечить горячим питанием с 26 сентября.
Прокуратура во время проверки оценит соблюдения требований законодательства об образовании и соблюдение прав несовершеннолетних.
По предварительным данным, учащихся школы №10, в нарушение санитарных норм, перестали обеспечить горячим питанием с 26 сентября.
Прокуратура во время проверки оценит соблюдения требований законодательства об образовании и соблюдение прав несовершеннолетних.
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26 сентября 2023