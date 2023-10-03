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Жителей Орджоникидзевского района Екатеринбурга спрашивают про зелень
Фото Антона Каптелова
В интернете появился опрос о состоянии озеленения на территории Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга. С его помощью учёные местного Центра популяризации биоразнообразия «НатУРАЛист» и московского научного центра «Smart Urban Nature» при РУДН пытаются составить представление о том, насколько нуждается современный горожанин в живой природе и в её присутствии в городской среде.
Опрос анонимный и очень простой. В нём менее 20 пунктов, а ответы на вопросы не требуют ничего писать — достаточно проставлять «галочки» рядом с подходящим ответом. Среди вопросов есть такие: «Насколько посещение зеленых пространств важно для Вас?», «Какую пользу приносит природа Вам, как жителю города?» и «Какие зелёные пространства в Орджоникидзевском районе вы посещаете?». В перечне таких пространств — летний парк Уралмаш, парк Победы, бульвар Культуры, Калиновский лесопарк и другие места.
Конечно, опрос предназначен в первую очередь для жителей микрорайонов Уралмаш и Эльмаш. Но пройти его просят вне зависимости от места проживания в Екатеринбурге, ведь зелёные пространства в Орджоникидзевском районе могут интересовать и тех, например, кто частенько наведывается туда по работе или к своим друзьям. Организаторы опроса обещают, что результаты опроса будут учтены при создании новой концепции развития зелёной инфраструктуры района.
Опрос анонимный и очень простой. В нём менее 20 пунктов, а ответы на вопросы не требуют ничего писать — достаточно проставлять «галочки» рядом с подходящим ответом. Среди вопросов есть такие: «Насколько посещение зеленых пространств важно для Вас?», «Какую пользу приносит природа Вам, как жителю города?» и «Какие зелёные пространства в Орджоникидзевском районе вы посещаете?». В перечне таких пространств — летний парк Уралмаш, парк Победы, бульвар Культуры, Калиновский лесопарк и другие места.
Конечно, опрос предназначен в первую очередь для жителей микрорайонов Уралмаш и Эльмаш. Но пройти его просят вне зависимости от места проживания в Екатеринбурге, ведь зелёные пространства в Орджоникидзевском районе могут интересовать и тех, например, кто частенько наведывается туда по работе или к своим друзьям. Организаторы опроса обещают, что результаты опроса будут учтены при создании новой концепции развития зелёной инфраструктуры района.
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