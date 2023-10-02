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Свердловских школьников пригласили в школу веб-дизайна
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Уральских школьников пригласили пройти бесплатный онлайн-курс по веб-дизайну. Свердловские школьники вместе со сверстниками со всей России смогут освоить все этапы создания веб-сайта – от формирования концепции и дизайна до оптимизации.
Бесплатную образовательную программу на онлайн-платформе «Поколение М» запускает Цифровая экосистема МТС. Участники после обучения выполнят практическое задание, которое включат в портфолио, и получат сертификат о прохождении курса.
Онлайн-курс рассчитан на учеников разного уровня подготовки. Программа для начинающих участников включает основы веб-дизайна: изучение графических инструментов Tilda и Figma, базового дизайна страниц, принципов пользовательского интерфейса и опыта. Для школьников, владеющими базовыми навыками веб-дизайна, предусмотрели более глубокое погружение в продвинутые техники: адаптивный дизайн, интерактивные элементы и создание уникальных пользовательских интерфейсов. Ученики изучат лучшие практики и тренды и смогут поработать с продвинутыми функциями программ Readymag, Tilda и Figma. Также участники освоят UX-дизайн и инструменты тестирования пользовательского опыта.
Онлайн-курс рассчитан на два месяца. За это время ученики пройдут шесть модулей, в каждом из которых их ждет серия видеоуроков. К обучению можно присоединиться по ссылке. По итогам программы участники выполнят практическое задание от МТС. Им предстоит самостоятельно создать сайт и продемонстрировать полученные навыки.
Работы будет оценивать ИТ-команда МТС на предмет функциональности, соответствия запросам пользователей, а также оригинальности и эстетики. Ребят, которые наиболее успешно выполнят задачу, пригласят на стажировку в МТС.
Бесплатную образовательную программу на онлайн-платформе «Поколение М» запускает Цифровая экосистема МТС. Участники после обучения выполнят практическое задание, которое включат в портфолио, и получат сертификат о прохождении курса.
Онлайн-курс рассчитан на учеников разного уровня подготовки. Программа для начинающих участников включает основы веб-дизайна: изучение графических инструментов Tilda и Figma, базового дизайна страниц, принципов пользовательского интерфейса и опыта. Для школьников, владеющими базовыми навыками веб-дизайна, предусмотрели более глубокое погружение в продвинутые техники: адаптивный дизайн, интерактивные элементы и создание уникальных пользовательских интерфейсов. Ученики изучат лучшие практики и тренды и смогут поработать с продвинутыми функциями программ Readymag, Tilda и Figma. Также участники освоят UX-дизайн и инструменты тестирования пользовательского опыта.
Онлайн-курс рассчитан на два месяца. За это время ученики пройдут шесть модулей, в каждом из которых их ждет серия видеоуроков. К обучению можно присоединиться по ссылке. По итогам программы участники выполнят практическое задание от МТС. Им предстоит самостоятельно создать сайт и продемонстрировать полученные навыки.
Работы будет оценивать ИТ-команда МТС на предмет функциональности, соответствия запросам пользователей, а также оригинальности и эстетики. Ребят, которые наиболее успешно выполнят задачу, пригласят на стажировку в МТС.
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