Уральские врачи прооперировали малыша с редкой врожденной аномалией





– рассказал заместитель главного врача по хирургии ОДКБ Юрий Баранов. «Для лечения пороков развития яичек в андрологии преимущественно используются хирургические методы. Оперативные вмешательства рекомендуется проводить в возрасте от 6 до 18 месяцев, чтобы сохранить возможность нормального развития и функционирования половой системы, а также для восстановления эстетичного вида»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге хирурги-урологи ОДКБ прооперировали мальчика с редкой врожденной аномалией – поперечной эктопией яичка. На данный момент в мировой литературе описано всего 85 случаев такой патологии половой системы.В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, врачи выполнили мальчику в возрасте 1 год 3 месяца комбинированную операцию с применением лапароскопического оборудования и открытого вмешательства.Детские урологи-андрологи через три прокола на брюшной стенке смогли малышу переместить неправильно расположенное яичко, сохранив его кровоснабжение и семявыносящий проток. Уже на третьи сутки после операции мальчик вернулся домой. Его состояние будет контролировать в динамике участковый врач-педиатр.