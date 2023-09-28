Екатеринбуржцы собрали для нуждающихся 13,5 тонн продуктов





– отметил Данила Савченко, директор кластера торговой сети «Пятёрочка». «Цель акции направлена на поддержание людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Чтобы каждый мог получить необходимый продовольственный набор»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители Екатеринбурга за один день собрали для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, около 13,5 тонн продуктов.В субботу, 30 сентября, X5 Group и благотворительный фонд «Банк еды «Русь» организовали в уральской столице марафон «Корзина доброты» по сбору продовольственной помощи. Акцию приурочили к Международному дню пожилого человека. В марафоне задействовали 280 магазинов торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток». Всего удалось собрать около 13,5 тонны продуктов. Так, продуктовые наборы получат свыше 2,5 тысячи человек.Екатеринбуржцы весь день могли пожертвовать людям в трудной жизненной ситуации продукты с длительным сроком хранения – подсолнечное масло, крупы, чай, сахар, консервацию, макароны и так далее. Все желающие покупали товары из рекомендованного списка, а после покупки передавали их волонтерам в закассовой зоне.Волонтеры банка еды «Русь» сформировали около 2,1 тысячи наборов из собранных продуктов, половина из них – вклад X5. На следующей день волонтеры начали доставлять наборы одиноким пенсионерам в кризисной ситуации и семьям с детьми.Напомним, что социальный проект «Корзина доброты» запущен X5 Group и банком еды «Русь» в 2015 году. X5 создала инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по технологии фуддрайв и развивает ее, обеспечивая покупателям возможность онлайн или прямо в магазине передавать волонтерам банка еды «Русь» продукты питания в пользу нуждающихся людей и бездомных животных. Банк еды «Русь» тоже оказывает поддержку проекта – от сбора и фасовки продуктов до транспортировки и распределения продовольственной помощи через собственную сеть банков еды, партнерские НКО и органы соцзащиты.