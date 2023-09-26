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В детские учреждения Нижнего Тагила нагрянул менингит
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Беда, которая летом преследовала детские сады Екатеринбурга, осенью нагрянула в образовательные учреждения Нижнего Тагила. По сообщениям местных СМИ и пабликов, вспышки менингита зафиксированы в двух школах и одном детском саду города.
Первый случай заболевания ребёнка энтеровирусной инфекцией менингеальной формы был зарегистрирован 1 сентября. Всего за месяц этой болезнью заразились 12 детей – воспитанников детского сада «Радость» на улице Аркадия Смоленского и учеников двух соседних школ на Октябрьском проспекте. Всех заболевших детей госпитализировали в инфекционный стационар.
Как пишет издание «V-Tagile», в городе применяются меры по предотвращению дальнейшего распространения менингита. В частности, по рекомендации Роспотребнадзора для детей введён запрет на посещение спортивных и прочих кружков, бассейнов, учреждений культуры и дополнительного образования.
Напомним, в Екатеринбурге менингит разгулялся по детским садам. Основная вспышка пришлась на июль. В итоге это привело к тому, что жители уральской столицы стали чаще прививаться сами и прививать своих чад.
Первый случай заболевания ребёнка энтеровирусной инфекцией менингеальной формы был зарегистрирован 1 сентября. Всего за месяц этой болезнью заразились 12 детей – воспитанников детского сада «Радость» на улице Аркадия Смоленского и учеников двух соседних школ на Октябрьском проспекте. Всех заболевших детей госпитализировали в инфекционный стационар.
Как пишет издание «V-Tagile», в городе применяются меры по предотвращению дальнейшего распространения менингита. В частности, по рекомендации Роспотребнадзора для детей введён запрет на посещение спортивных и прочих кружков, бассейнов, учреждений культуры и дополнительного образования.
Напомним, в Екатеринбурге менингит разгулялся по детским садам. Основная вспышка пришлась на июль. В итоге это привело к тому, что жители уральской столицы стали чаще прививаться сами и прививать своих чад.
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