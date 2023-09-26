В детские учреждения Нижнего Тагила нагрянул менингит

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Беда, которая летом преследовала детские сады Екатеринбурга, осенью нагрянула в образовательные учреждения Нижнего Тагила. По сообщениям местных СМИ и пабликов, вспышки менингита зафиксированы в двух школах и одном детском саду города.Первый случай заболевания ребёнка энтеровирусной инфекцией менингеальной формы был зарегистрирован 1 сентября. Всего за месяц этой болезнью заразились 12 детей – воспитанников детского сада «Радость» на улице Аркадия Смоленского и учеников двух соседних школ на Октябрьском проспекте. Всех заболевших детей госпитализировали в инфекционный стационар.Как пишет издание «V-Tagile», в городе применяются меры по предотвращению дальнейшего распространения менингита. В частности, по рекомендации Роспотребнадзора для детей введён запрет на посещение спортивных и прочих кружков, бассейнов, учреждений культуры и дополнительного образования.Напомним, в Екатеринбурге менингит разгулялся по детским садам. Основная вспышка пришлась на июль. В итоге это привело к тому, что жители уральской столицы стали чаще прививаться сами и прививать своих чад.