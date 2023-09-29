Прокуратура обязала нижнетагильскую больницу отремонтировать лифт

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Больше 15 лет пациенты детской городской больницы Нижнего Тагила на улице Окунева не имели возможность пользоваться лифтом. Инвалиды и детки в ослабленном состоянии вынуждены были подниматься на верхний, третий этаж лечебного заведения своим ходом. И не потому, что лифта в здании нет. Он есть, но все эти годы не функционировал.Пассажирский лифт в здании ГАУЗ Свердловской области «Детская городская больница г. Нижний Тагил» не работал из-за того, что его шахта в подвальном помещении была затоплена, а исправить ситуацию руководство по каким-то причинам не могло. Даже прошлогодний капитальный ремонт, затронувший и подвальные помещения, не помог запустить, наконец, лифт.Так бы дело и не двигалось с мёртвой точки, кабы о нефункционирующем лифте не прознали прокурорские работники. Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила затеяла проверку соблюдений детской больницей требований законодательства о защите прав инвалидов. А когда проверка подтвердила обоснованность жалоб граждан, в Дзержинский районный суд города ушло исковое заявление с предложением обязать больницу устранить обнаруженные нарушения.Суд прокуратуру поддержал. Детское учреждение здравоохранения убедительно «попросили» разработать проектно-сметную документацию на установку лифта в здании поликлиники, а также оборудовать указанное здание новым лифтом. Соответствующая документация, согласно судебному решению, должна быть готова к февралю 2024 года. Лифт должен начать функционировать в декабре того же года.