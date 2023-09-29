В Верхней Пышме проверили ход строительства школы №4





– отметил Алексей Свалов. «Интересно наблюдать, как здание меняется от месяца к месяцу. Прежнюю школу не узнать: она выросла почти в три раза. Подрядная организация завершила благоустройство территории. Установлены современные МАФы, на территории школы теперь есть несколько спортивных площадок и зоны для отдыха. Оборудованы беговые дорожки, волейбольная площадка. Проведено новое освещение, светло будет даже поздним вечером. На пришкольном участке посажен газон, следующим летом территория будет зеленая и уютная. По санитарным нормам она закрыта шумозащитным экраном. Готов фасад здания. Выглядит очень ярко и красиво»,



Фото предоставил Алексей Свалов



Фото предоставил Алексей Свалов





– подвел итог посещения стройплощадки депутат областного Заксобрания. «Уверен, что учиться в новой школе ребята будут с большим удовольствием. Ставлю реализации народной программы "Единой России" в Верхней Пышме "отлично"»,

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме продолжается строительство школы №4. Это первая школа в России, которая строится в рамках государственно-частного партнерства. Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов и председатель думы Верхней Пышмы Иван Зернов проинспектировали ход строительства.Все коммуникации к школе проведены, для электроснабжения объекта построена трансформаторная подстанция. Продолжается внутренняя отделка помещений. Начали завозить мебель.Следует отметить, что здание полностью приспособлено для маломобильных граждан: на входе и у сцены актового зала оборудованы подъемники, в школе будет три лифта. Продумана и безопасность школьников: предусмотрена система оповещения, установлены камеры видеонаблюдения.