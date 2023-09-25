На улицах Фурманова и Белинского в Екатеринбурге ограничат движение





– сообщили в пресс-службе городской администрации. «Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут»,

Екатерина Лопаева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге движение транспорта на улицах Фурманова и Белинского до 7 октября будет затруднено из-за ликвидации аварии на трубопроводе.ЕМУП «Водоканал» будет проводить на участке работы по аварийному ремонту трубопровода диаметром в метр. В связи с этим временно закроют для движения левую полосу на Белинского в сторону Куйбышева и правую полосу на Фурманова в сторону Машинной.Движение транспорта по этим улицам полностью закрыто не будет, но станет затруднено.