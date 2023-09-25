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На улицах Фурманова и Белинского в Екатеринбурге ограничат движение
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге движение транспорта на улицах Фурманова и Белинского до 7 октября будет затруднено из-за ликвидации аварии на трубопроводе.
ЕМУП «Водоканал» будет проводить на участке работы по аварийному ремонту трубопровода диаметром в метр. В связи с этим временно закроют для движения левую полосу на Белинского в сторону Куйбышева и правую полосу на Фурманова в сторону Машинной.
Движение транспорта по этим улицам полностью закрыто не будет, но станет затруднено.
ЕМУП «Водоканал» будет проводить на участке работы по аварийному ремонту трубопровода диаметром в метр. В связи с этим временно закроют для движения левую полосу на Белинского в сторону Куйбышева и правую полосу на Фурманова в сторону Машинной.
Движение транспорта по этим улицам полностью закрыто не будет, но станет затруднено.
«Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут»,
– сообщили в пресс-службе городской администрации.
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