В Свердловской области нашли свинину в халяльной колбасе

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В халяльной колбасе в Свердловской области обнаружили свинину. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.Россельхознадзор в конце сентября совместно с СРОО «Комитет общественного контроля» провел отбор проб мясной продукции на предприятиях розничной торговли Екатеринбурга. По результатам лабораторных исследований в колбасных изделиях «вареная колбаса Мусульманская» и «Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль» обнаружили ДНК свиньи.Предприятиям ИП Карамышевой С.В. и ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» выдали предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства РФ. Россельхознадзор направит информацию о нарушителях в прокуратуру Свердловской области.