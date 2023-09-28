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В Свердловской области нашли свинину в халяльной колбасе
Фото: Вечерние ведомости
В халяльной колбасе в Свердловской области обнаружили свинину. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Россельхознадзор в конце сентября совместно с СРОО «Комитет общественного контроля» провел отбор проб мясной продукции на предприятиях розничной торговли Екатеринбурга. По результатам лабораторных исследований в колбасных изделиях «вареная колбаса Мусульманская» и «Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль» обнаружили ДНК свиньи.
Предприятиям ИП Карамышевой С.В. и ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» выдали предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства РФ. Россельхознадзор направит информацию о нарушителях в прокуратуру Свердловской области.
Россельхознадзор в конце сентября совместно с СРОО «Комитет общественного контроля» провел отбор проб мясной продукции на предприятиях розничной торговли Екатеринбурга. По результатам лабораторных исследований в колбасных изделиях «вареная колбаса Мусульманская» и «Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль» обнаружили ДНК свиньи.
Предприятиям ИП Карамышевой С.В. и ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» выдали предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства РФ. Россельхознадзор направит информацию о нарушителях в прокуратуру Свердловской области.
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