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Трюковую трассу для велосипедистов и самокатчиков открыли в Екатеринбурге

19.54 Понедельник, 2 октября 2023
Фото: Анна Иванюк / официальный портал Екатеринбург.РФ
В сквере на улице Июльской в Екатеринбурге появилась специальная площадка для велосипедистов и самокатчиков. Здесь они смогут блеснуть мастерством экстремальной езды без опасности для себя и случайных прохожих.

Растущая популярность самокатов и велосипедов среди уральцев привела к росту дорожно-транспортных происшествий с участием этих транспортных средств. Зачастую виновниками их становятся молодые ездоки, которые хотят прокатиться с ветерком и похвастаться умением по-цирковому лихо управлять своим металлическим «конём». Для них в первую очередь предназначена площадка в новом сквере Кировского района Екатеринбурга. Сам сквер раскинулся на площади 1099 квадратных метров. Специальная трасса для велосипедов и самокатов занимает в нём 430 квадратных метров. Она снабжена кочками, ямами и склонами, которые позволяют вдоволь полихачить, повзлетать в воздух и проделывать иные трюки.

Официальное открытие сквера состоялось сегодня, 2 октября. Сквер стал подарком к 75-летию Кировского административного района Екатеринбурга. Со временем он будет обрастать новыми объектами и растениями. Как обещает главный портал города, в следующем году здесь высадят ели, туи, ивы, яблони, березы, клены, лиственные и хвойные кустарники. В планах установить в сквере беседки и теннисный стол.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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