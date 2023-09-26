Трюковую трассу для велосипедистов и самокатчиков открыли в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В сквере на улице Июльской в Екатеринбурге появилась специальная площадка для велосипедистов и самокатчиков. Здесь они смогут блеснуть мастерством экстремальной езды без опасности для себя и случайных прохожих.Растущая популярность самокатов и велосипедов среди уральцев привела к росту дорожно-транспортных происшествий с участием этих транспортных средств. Зачастую виновниками их становятся молодые ездоки, которые хотят прокатиться с ветерком и похвастаться умением по-цирковому лихо управлять своим металлическим «конём». Для них в первую очередь предназначена площадка в новом сквере Кировского района Екатеринбурга. Сам сквер раскинулся на площади 1099 квадратных метров. Специальная трасса для велосипедов и самокатов занимает в нём 430 квадратных метров. Она снабжена кочками, ямами и склонами, которые позволяют вдоволь полихачить, повзлетать в воздух и проделывать иные трюки.Официальное открытие сквера состоялось сегодня, 2 октября. Сквер стал подарком к 75-летию Кировского административного района Екатеринбурга. Со временем он будет обрастать новыми объектами и растениями. Как обещает главный портал города, в следующем году здесь высадят ели, туи, ивы, яблони, березы, клены, лиственные и хвойные кустарники. В планах установить в сквере беседки и теннисный стол.