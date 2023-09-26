Заболеваемость ОРВИ снижается в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за неделю зафиксировали 31,3 тысячи случаев ОРВИ. Это на 20% меньше, чем на предыдущей неделе, и на 3,6% ниже среднего многолетнего уровня.Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, большинство заболевших – дети (62%).В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологи и медицинских организаций за неделю обследовано 138 человек. У большинства выделен риновирус (32,6%). Также обнаружены вирусы парагриппа, SARS-CoV-2, метапневмовирусы, боковирусы, коронавирусы.Уровень заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более фиксируют в Невьянском, Арамильском и Сысертском городских округах, Сухом Логе и Богдановиче. На Екатеринбург приходится 14 628 заболевших.