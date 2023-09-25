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В «НЕмайской прогулке» по лесам Сысерти поучаствовало порядка 500 человек
Фото: организаторы «НЕмайской прогулки»
В «НЕмайской прогулке» по лесам Сысерти, прошедшей накануне в селе Кашино, поучаствовало порядка 500 человек.
Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, участникам на выбор предложили четыре вело-пешеходных маршрута 12, 28, 40 и 48 километров.
Отмечается, что на контрольных пунктах участников прогулки ждали интерактивы, в которых можно было примерить на себя роли трактористов, пожарных, костюмеров, игротехников, художников, охотников и железнодорожников.
Напомним, что из-за пожаров, кошмаривших регион с апреля, «Майскую прогулку» переносили на сентябрь.
Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, участникам на выбор предложили четыре вело-пешеходных маршрута 12, 28, 40 и 48 километров.
«Длинные маршруты проходили через поселок Каменка, город Сысерть, природный парк "Бажовские места", а также по велопешеходной тропе Сысертская сотня. Путь участников лежал мимо горы Бессонова и креативного кластера "На заводе"»,
– рассказали в ДИПе.
Отмечается, что на контрольных пунктах участников прогулки ждали интерактивы, в которых можно было примерить на себя роли трактористов, пожарных, костюмеров, игротехников, художников, охотников и железнодорожников.
Напомним, что из-за пожаров, кошмаривших регион с апреля, «Майскую прогулку» переносили на сентябрь.
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