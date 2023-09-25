В «НЕмайской прогулке» по лесам Сысерти поучаствовало порядка 500 человек





– рассказали в ДИПе. «Длинные маршруты проходили через поселок Каменка, город Сысерть, природный парк "Бажовские места", а также по велопешеходной тропе Сысертская сотня. Путь участников лежал мимо горы Бессонова и креативного кластера "На заводе"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В «НЕмайской прогулке» по лесам Сысерти, прошедшей накануне в селе Кашино, поучаствовало порядка 500 человек.Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, участникам на выбор предложили четыре вело-пешеходных маршрута 12, 28, 40 и 48 километров.Отмечается, что на контрольных пунктах участников прогулки ждали интерактивы, в которых можно было примерить на себя роли трактористов, пожарных, костюмеров, игротехников, художников, охотников и железнодорожников.Напомним, что из-за пожаров, кошмаривших регион с апреля, «Майскую прогулку» переносили на сентябрь.