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Свердловский министр ЖКХ рекомендовал недовольным качеством воды первоуральцам перечитать «Маугли»
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в ответ на жалобы жителей Первоуральска по поводу грязной воды из-под крана рекомендовал перечитать книгу «Маугли».
Ответы чиновника заметил телеграм-канал «ИродЪ Уральский».
Первоуральцы при этом справедливо заметили, что они живут «не в джунглях, а в цивилизованной стране Россия».
Министр также указал, что качество воды зависит от ее стоимости, и подчеркнул, что «если платить в сотни раз меньше, то и ожидать высокого качества не стоит».
Ответы чиновника заметил телеграм-канал «ИродЪ Уральский».
«Советую перечитать книгу "Маугли". Там во время несчастья – засухи – даже звери не нападали друг на друга. Сейчас такое же несчастье в Первоуральске: пересох водоем, из которого подается вода. Засушливое лето – это природное явление»,
– ответил Николай Смирнов на негодование жителей в комментариях во «ВКонтакте».
Первоуральцы при этом справедливо заметили, что они живут «не в джунглях, а в цивилизованной стране Россия».
Министр также указал, что качество воды зависит от ее стоимости, и подчеркнул, что «если платить в сотни раз меньше, то и ожидать высокого качества не стоит».
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Министр ЖКХ посоветовал жителям Первоуральска, жалующимся на грязную воду, перечитать «Маугли»
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