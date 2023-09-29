Свердловский министр ЖКХ рекомендовал недовольным качеством воды первоуральцам перечитать «Маугли»

– ответил Николай Смирнов на негодование жителей в комментариях во «ВКонтакте».

«Советую перечитать книгу "Маугли". Там во время несчастья – засухи – даже звери не нападали друг на друга. Сейчас такое же несчастье в Первоуральске: пересох водоем, из которого подается вода. Засушливое лето – это природное явление»,