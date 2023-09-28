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В Екатеринбурге учителям запретили общаться с родителями через иностранные мессенджеры
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге учителям запретили общаться с родителями учеников через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Всю коммуникацию хотят перевести на отечественные платформы.
Как сообщает портал «Е1», об этом родителей уведомляют классные руководители. По данным издания, иностранные приложения хотят заменить отечественными «ВКонтакте» и «Сферум». Однако пока учителя предлагают поддерживать связь старым способом – через бумажные дневники.
Ранее в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области уже рассказывали, что по решению Минпросвещения и Минцифры коммуникация между родителями и учителями в иностранных сервисах должна быть прекращена. Среди запрещенных программ, помимо WhatsApp и Telegram, указаны Viber, Microsoft Teams, Discord, Skype for Business, Snapchat, Threema и WeChat.
Как сообщает портал «Е1», об этом родителей уведомляют классные руководители. По данным издания, иностранные приложения хотят заменить отечественными «ВКонтакте» и «Сферум». Однако пока учителя предлагают поддерживать связь старым способом – через бумажные дневники.
Ранее в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области уже рассказывали, что по решению Минпросвещения и Минцифры коммуникация между родителями и учителями в иностранных сервисах должна быть прекращена. Среди запрещенных программ, помимо WhatsApp и Telegram, указаны Viber, Microsoft Teams, Discord, Skype for Business, Snapchat, Threema и WeChat.
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