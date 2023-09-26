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После смерти хозяина белая кошка нашла кров в доме екатеринбуржской художницы
Фото из соцсетей
Смерть человека — трагедия не только для его родственников, но и для питомцев. Для питомцев это и ещё большие риски оказаться на улице или даже погибнуть от голода. Именно это едва не случилось с кошечкой в Пионерском микрорайоне города Екатеринбурга.
Когда хозяина не стало, кошка оказалась запертой в одиночестве в квартире дома на улице Уральской. Узнав о затворнице, к её спасению подключились соседи. Они связались с зоозащитниками, вызвали участкового, чтобы обеспечить законность проникновению в квартиру, где оказалось «замурованным» животное. Когда измождённую кошечку освободили, её накормили и принялись искать белой сироте с разноцветными глазами новое жильё.
Сейчас белоснежная красавица осваивается в квартире у художницы Милы Троицкой, выпускницы актёрского факультета ЕГТИ и Института дизайна УрГАХУ. Новые подружки друг в друге души не чают. «Ручная добрая и мудрая… маковка», — отзывается о кошечке художница.
Когда хозяина не стало, кошка оказалась запертой в одиночестве в квартире дома на улице Уральской. Узнав о затворнице, к её спасению подключились соседи. Они связались с зоозащитниками, вызвали участкового, чтобы обеспечить законность проникновению в квартиру, где оказалось «замурованным» животное. Когда измождённую кошечку освободили, её накормили и принялись искать белой сироте с разноцветными глазами новое жильё.
Сейчас белоснежная красавица осваивается в квартире у художницы Милы Троицкой, выпускницы актёрского факультета ЕГТИ и Института дизайна УрГАХУ. Новые подружки друг в друге души не чают. «Ручная добрая и мудрая… маковка», — отзывается о кошечке художница.
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