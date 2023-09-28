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Свердловчан предупредили о заморозках на выходных
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики предупреждают жителей Свердловской области о заморозках на выходных. В субботу ночью температура воздуха может опуститься до -3°С.
В субботу, 30 сентября, в регионе облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов, днем местами небольшой дождь. Ночью 4…9°С, в горах и низинах до 0°С, местами заморозки до -3°С. Днем 9…14°С. Ветер восточный, северо-восточный, днем на севере южный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью 7…9°С, днем 11…13°С. Ветер восточный, северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 1 октября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…5°С, днем 12…17°С. Ветер юго-западный, южный со скоростью 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью 3…5°С, днем 15…17°С. Ветер юго-западный, южный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 30 сентября, в регионе облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов, днем местами небольшой дождь. Ночью 4…9°С, в горах и низинах до 0°С, местами заморозки до -3°С. Днем 9…14°С. Ветер восточный, северо-восточный, днем на севере южный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью 7…9°С, днем 11…13°С. Ветер восточный, северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 1 октября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…5°С, днем 12…17°С. Ветер юго-западный, южный со скоростью 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью 3…5°С, днем 15…17°С. Ветер юго-западный, южный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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