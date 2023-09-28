В Екатеринбурге временно изменят схему движения четырех трамваев

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение трамваев по улице Бебеля – от Пехотинцев до Автомагистральной – из-за ремонта путей. Ремонт будет проходить с 14 по 30 октября.В связи с этим изменится схема движения трамваев №№ 6, 19, 23 и 24, курсирующих по улицам Бебеля и Донбасской – от остановки «Таганский ряд» до остановки «улица Лукиных». Изменения будут действовать:- с 00:00 14 октября до 05:00 16 октября;- с 00:00 21 октября до 05:00 23 октября;- с 00:00 28 октября до 05:00 30 октября.Трамвай №6 в эти дни будет курсировать по маршруту: станция 7 Ключей – улицы Техническая – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – Луначарского – Тверитина – Мичурина – станция ЦПКиО.Трамвай №9 поедет по маршруту: станция 40 лет ВЛКСМ – улицы Сыромолотова – Малышева – Гагарина – Уральская – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Техническая – станция 7 Ключей.Трамвай №23 будет ездить по маршруту: станция 40 лет ВЛКСМ – улицы Сыромолотова – Малышева – Гагарина – Уральская – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Техническая – станция 7 Ключей.Трамвай №24 будет курсировать по маршруту: станция Машиностроителей – улицы Донбасская – Бакинских Комиссаров – Победы – Кузнецова – проспект Космонавтов – Фронтовых Бригад – Старых Большевиков – Энтузиастов – станция Эльмаш.Кроме того, в эти дни будет ограничено движение автотранспорта из-за сужения дороги до двух полос на улице Бебеля.