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Прокуратура внесла представление начальнику екатеринбургской полиции
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прокуратура внесла представление начальнику городского УМВД из-за нарушений при проведении проверок.
Депутат Госдумы Андрей Альшевских рассказал, что во время выборов в Екатеринбурге злоумышленники массово портили рекламные щиты. Собственники обратились в полицию, но не увидели от стражей порядка «ни рвения к работе, ни результатов». Альшевских написал обращение в областную прокуратуру и свердловское ГУ МВД.
В надзорном ведомстве сообщили, что полицейские допустили нарушения при проведении проверок.
Сейчас, по данным прокуратуры, сотрудники полиции все же устанавливают обстоятельства порчи рекламных щитов.
Депутат Госдумы Андрей Альшевских рассказал, что во время выборов в Екатеринбурге злоумышленники массово портили рекламные щиты. Собственники обратились в полицию, но не увидели от стражей порядка «ни рвения к работе, ни результатов». Альшевских написал обращение в областную прокуратуру и свердловское ГУ МВД.
В надзорном ведомстве сообщили, что полицейские допустили нарушения при проведении проверок.
«В связи с нарушениями федерального законодательства, допущенными в ходе проверок, прокуратурой Екатеринбурга начальнику УМВД России по Екатеринбургу внесено представление об их устранении, которое находится на рассмотрении»,
– говорится в ответе надзорного ведомства.
Сейчас, по данным прокуратуры, сотрудники полиции все же устанавливают обстоятельства порчи рекламных щитов.
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