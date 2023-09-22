Прокуратура внесла представление начальнику екатеринбургской полиции





– говорится в ответе надзорного ведомства. «В связи с нарушениями федерального законодательства, допущенными в ходе проверок, прокуратурой Екатеринбурга начальнику УМВД России по Екатеринбургу внесено представление об их устранении, которое находится на рассмотрении»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прокуратура внесла представление начальнику городского УМВД из-за нарушений при проведении проверок.Депутат Госдумы Андрей Альшевских рассказал, что во время выборов в Екатеринбурге злоумышленники массово портили рекламные щиты. Собственники обратились в полицию, но не увидели от стражей порядка «ни рвения к работе, ни результатов». Альшевских написал обращение в областную прокуратуру и свердловское ГУ МВД.В надзорном ведомстве сообщили, что полицейские допустили нарушения при проведении проверок.Сейчас, по данным прокуратуры, сотрудники полиции все же устанавливают обстоятельства порчи рекламных щитов.