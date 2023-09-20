Возрастное ограничение 18+
На территории екатеринбургского завода, с которого «выживают» производителей, ночью появились ямы, заблокировавшие работу предприятий
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
В Екатеринбурге продолжаются странные вещи вокруг бывшего завода Радиоаппаратуры на Щорса. После банкротства завода на его территории, размежёванной на несколько земельных участков, продолжили действовать небольшие предприятия, в том числе из сферы ВПК, однако выкупивших весь имущественный комплекс обанкротившегося завода собственников это, похоже, не устраивает.
В начале года «Вечерние ведомости» писали о том, как новый владелец имущества завода, ООО «Легион-Строй» препятствовал доступу арендаторов и собственников зданий на территорию завода. Накануне этих самых арендаторов и собственников ждал ещё один сюрприз — по прибытии утром они обнаружили, что на подъездах к их складам вырыты ямы, сделавшие невозможной разгрузку/погрузку.
Около 10 ям с торчащей из них арматурой как минимум на сутки заблокировали работу АО НПК ВИП — к слову, предприятия, выполняющего гособоронзаказ. Также на блокировку работы из-за ям пожаловались и другие предприятия, чьё производство расположено на Щорса, 7. Руководство предприятий подало заявление в полицию (есть в распоряжении «Вечерних ведомостей») на ООО «Легион-Строй», оценив свои убытки почти в миллион рублей.
Засыпать ямы и срезать торчащую из них арматуру производственники были вынуждены самостоятельно. Однако на этом «сюрпризы» не закончились — сегодня ночью на месте ям появились другие препятствия — металлические винтовые сваи. Работа предприятия вновь оказалась блокирована.
При этом полицейские, по словам производителей, игнорируют заявления и не приезжают. Адвокаты считают, что объяснение этому может быть одно из двух — либо халатное отношение к службе, либо коррупционный сговор.
В начале года «Вечерние ведомости» писали о том, как новый владелец имущества завода, ООО «Легион-Строй» препятствовал доступу арендаторов и собственников зданий на территорию завода. Накануне этих самых арендаторов и собственников ждал ещё один сюрприз — по прибытии утром они обнаружили, что на подъездах к их складам вырыты ямы, сделавшие невозможной разгрузку/погрузку.
Около 10 ям с торчащей из них арматурой как минимум на сутки заблокировали работу АО НПК ВИП — к слову, предприятия, выполняющего гособоронзаказ. Также на блокировку работы из-за ям пожаловались и другие предприятия, чьё производство расположено на Щорса, 7. Руководство предприятий подало заявление в полицию (есть в распоряжении «Вечерних ведомостей») на ООО «Легион-Строй», оценив свои убытки почти в миллион рублей.
Засыпать ямы и срезать торчащую из них арматуру производственники были вынуждены самостоятельно. Однако на этом «сюрпризы» не закончились — сегодня ночью на месте ям появились другие препятствия — металлические винтовые сваи. Работа предприятия вновь оказалась блокирована.
При этом полицейские, по словам производителей, игнорируют заявления и не приезжают. Адвокаты считают, что объяснение этому может быть одно из двух — либо халатное отношение к службе, либо коррупционный сговор.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Белая башня из фарфора стала хитом продаж
20 сентября 2023
20 сентября 2023
Стартовало голосование за статус «Достояние Среднего Урала»
28 сентября 2023
28 сентября 2023
На заводе в Краснотурьинске травмировался монтажник
29 сентября 2023
29 сентября 2023
Более 22 тысяч человек проголосовали за «Достояние Среднего Урала»
23 сентября 2023
23 сентября 2023