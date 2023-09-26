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ГИБДД выпустила предупреждение для екатеринбуржцев из-за дождя
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сегодня с самого утра идет дождь. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть более внимательными в дождливую погоду.
В ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что водители должны соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал, исключить резкие маневры и торможения. При подъезде к пешеходным переходам следует заранее снижать скорость.
Кроме того, водителей призывают перед поездкой проверить исправность работы стеклоочистителей.
Пешеходам тоже следует быть особо внимательными, а также помнить, что тормозной путь машины на мокром покрытии значительно увеличивается. Пешеходам также рекомендуют использовать на одежде световозвращающие элементы.
В ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что водители должны соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал, исключить резкие маневры и торможения. При подъезде к пешеходным переходам следует заранее снижать скорость.
Кроме того, водителей призывают перед поездкой проверить исправность работы стеклоочистителей.
Пешеходам тоже следует быть особо внимательными, а также помнить, что тормозной путь машины на мокром покрытии значительно увеличивается. Пешеходам также рекомендуют использовать на одежде световозвращающие элементы.
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