ГИБДД выпустила предупреждение для екатеринбуржцев из-за дождя

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня с самого утра идет дождь. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть более внимательными в дождливую погоду.В ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что водители должны соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал, исключить резкие маневры и торможения. При подъезде к пешеходным переходам следует заранее снижать скорость.Кроме того, водителей призывают перед поездкой проверить исправность работы стеклоочистителей.Пешеходам тоже следует быть особо внимательными, а также помнить, что тормозной путь машины на мокром покрытии значительно увеличивается. Пешеходам также рекомендуют использовать на одежде световозвращающие элементы.