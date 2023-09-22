Жители Верхней Пышмы раскритиковали ещё не законченную реконструкцию сквера

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Когда в Верхней Пышме объявили о реконструкции сквера возле городского суда, жителями это воспринималось радостной новостью. Многие с охотой поучаствовали в выборе проекта реконструкции — соответствующее голосование проходило весной 2022 года. Одним из моментов, позволявших рисовать радужные картины, было обещание главы города Ивана Соломина обойтись без вырубки деревьев при проведении необходимых работ по благоустройству. Однако — увы! — чуда не случилось.Без вырубок деревьев, разумеется, не обошлось. И Верхняя Пышма лишилась вековых сосен и красавиц-берёз в количестве не менее полусотни. Мэрия при этом оправдывается тем, что вырубали только больные деревья, но акты обследования так и не предоставила. Теперь жители Верхней Пышмы слышат другие обещания — о компенсационной высадке.Самое обидное, что качество «реконструированного» сквера вряд ли будет стоить потери хотя бы одного срубленного дерева. Работы ещё ведутся, но бдительные жители уже видят массу причин кинуть камнем в подрядчика.Прежде всего, во время работ выбранный проект сильно трансформировался и перестал быть похожим на то, за что голосовали жители города. А те элементы, которые всё же остались от изначального проекта, настолько «прочны», что разваливаются уже сейчас, до открытия реконструированного сквера. Так, пышминцы заметили разрушающуюся плитку на только что выложенных ею дорожках, обратили внимание на неустойчивые, шатающиеся (а, значит, опасные) тренажёры и отметили, что при возведении детской площадки подрядчики сильно сэкономили, заменив объекты из проекта на дешёвые аналоги.Работы по реконструкции сквера должны завершиться 15 октября. А от жителей Верхней Пышмы в прокуратуру, в министерство финансов, в администрацию области поток идут письма с просьбами проверить, насколько целесообразно тратились деньги (а они выделялись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»).