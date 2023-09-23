Дорожники Урала готовятся к приходу зимы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Федеральное учреждение «Уралуправтодор» отчиталось о подготовке к зимнем периоду. Соответствующие работы ведутся весь сентябрь в Свердловской, Тюменской, Курганской областях и в ХМАО.В первую очередь подготовка к зиме в «Уралуправтодоре» заключается в проверке работоспособности сезонной спецтехники. Специалисты оценивают состояние снегоуборочных машин и отправляют в ремонт те, в которых обнаружены неполадки. Инспектируются также площадки хранения противогололедных материалов у подрядчиков, с которым «Уралуправтодор» заключил договора на выполнение тех или иных задач. Согласно отчётам «Уралуправтодора», на сегодняшний день к эксплуатации готово более 350 единиц техники (автогрейдеры, тракторы, погрузчики и так далее).На прошедшем совещании по подготовке к зимнему содержанию начальник федерального казённого учреждения Андрей Жуков, сообщил, что предприятие заготовило более 110 тысяч тонн песка и около 40 тысяч тонн песко-соляной смеси. Кроме того, на дорогах, находящихся в ответственности ведении «Уралуправтодора», установлено 217 видеокамер.Протяженность автомобильных дорог в управлении «Уралуправтодора» составляет около 2300 километров.