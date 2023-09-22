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В Екатеринбурге планируют построить новую развязку с «выделенками» для автобусов
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге завершились общественные обсуждения по проекту транспортной развязки на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева.
Планируется, что развязка будет двухуровневой. На сайте администрации города сообщается, что екатеринбуржцы высказали свои предложения по проекту. Так, горожане предложили сделать островок безопасности на пересечении велосипедной дорожки и тротуара с примыканием проезда к АЗС к улице Амундсена. Это предложение пообещали учесть.
Кроме того, екатеринбуржцы предлагают сделать на улице Амундсена выделенные полосы для общественного транспорта по центру проезжей части с остановками платформенного типа. Это предложение тоже подлежит учету.
Всего горожане внесли 16 предложений. Из них учету частично подлежат только пять.
Предполагается, что двухполосная эстакада будет проходить на Объездной дорогой, а под ней проложат два дублера. Протяженность развязки составит около 500 метров.
Планируется, что развязка будет двухуровневой. На сайте администрации города сообщается, что екатеринбуржцы высказали свои предложения по проекту. Так, горожане предложили сделать островок безопасности на пересечении велосипедной дорожки и тротуара с примыканием проезда к АЗС к улице Амундсена. Это предложение пообещали учесть.
Кроме того, екатеринбуржцы предлагают сделать на улице Амундсена выделенные полосы для общественного транспорта по центру проезжей части с остановками платформенного типа. Это предложение тоже подлежит учету.
Всего горожане внесли 16 предложений. Из них учету частично подлежат только пять.
Предполагается, что двухполосная эстакада будет проходить на Объездной дорогой, а под ней проложат два дублера. Протяженность развязки составит около 500 метров.
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