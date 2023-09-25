Прокуратура проверит информацию о тараканах в столовой школы в Екатеринбурге

– рассказала мама ученицы.

«Устали бороться со столовой: еда отвратительная, холодная. Могут подать засохший рис, мяса очень мало, иногда попадаются тараканы, мухи, волосы. 25 сентября ребенок снял на видео, как возле мойки ползает таракан»,