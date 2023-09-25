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Прокуратура проверит информацию о тараканах в столовой школы в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В столовой школы №27 в Екатеринбурге обнаружили тараканов. Прокуратура проводит проверку.
Как сообщает E1.RU со ссылкой на маму одной из учениц, в столовой нередко можно тараканов и мух, а еду подают невкусную и холодную.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что школу обслуживает комбинат питания ЕМУП «Школьно-Базовая Столовая № 11». Прокуратура с привлечением специалистов Роспотребнадзора проверит соблюдение требований санитарного законодательства при организации питания в столовой школы №27.
Как сообщает E1.RU со ссылкой на маму одной из учениц, в столовой нередко можно тараканов и мух, а еду подают невкусную и холодную.
«Устали бороться со столовой: еда отвратительная, холодная. Могут подать засохший рис, мяса очень мало, иногда попадаются тараканы, мухи, волосы. 25 сентября ребенок снял на видео, как возле мойки ползает таракан»,
– рассказала мама ученицы.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что школу обслуживает комбинат питания ЕМУП «Школьно-Базовая Столовая № 11». Прокуратура с привлечением специалистов Роспотребнадзора проверит соблюдение требований санитарного законодательства при организации питания в столовой школы №27.
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