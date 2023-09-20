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Синоптики предупреждают свердловчан о похолодании
Фото: Ольга Кольтенберг
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге похолодает. Температура воздуха днем будет в районе 12°С.
Сегодня, 28 сентября, в области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью 4…9°С, днем 12…17°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 7…9°С, днем 14…16°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 29 сентября, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью 3…8°С, днем 10…15°С. Ветер северный со скоростью 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ночью 6…8°С, днем 11…13°С. Ветер северный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 30 сентября, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью 0…5°С, на крайнем севере -2…+3°С. Днем 8…13°С. Ветер восточный со скоростью 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью 6…8°С, днем 10…12°С. Ветер восточный со скоростью 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 28 сентября, в области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью 4…9°С, днем 12…17°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью 7…9°С, днем 14…16°С. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 29 сентября, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью 3…8°С, днем 10…15°С. Ветер северный со скоростью 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ночью 6…8°С, днем 11…13°С. Ветер северный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 30 сентября, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью 0…5°С, на крайнем севере -2…+3°С. Днем 8…13°С. Ветер восточный со скоростью 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью 6…8°С, днем 10…12°С. Ветер восточный со скоростью 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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