Уральские космонавты спустя год вернулись на Землю





– отметили в «Роскосмосе». «Утром корабль отстыковался от модуля "Причал". Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно! Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин провели в космосе 371 сутки – этой самый длительный полёт по программе МКС!»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Спустя год на МКС уральские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на Землю.Корабль «Союз МС-23» с екатеринбуржцем Сергеем Прокопьевым, челябинцем Дмитрием Петелиным и американцем Франциско Рубио приземлился сегодня в 14.17 в районе казахстанского города Жезказган.Екатеринбуржец Сергей Прокопьев за два космических полета набрал в сумме более 567 суток, а за восемь выходов в открытый космос – более 55 часов. Дмитрий Петелин совершил первый космический полет, он набрал более 39 часов за шесть выходов в открытый космос.