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Уральские космонавты спустя год вернулись на Землю
Фото: Роскосмос
Спустя год на МКС уральские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на Землю.
Корабль «Союз МС-23» с екатеринбуржцем Сергеем Прокопьевым, челябинцем Дмитрием Петелиным и американцем Франциско Рубио приземлился сегодня в 14.17 в районе казахстанского города Жезказган.
Екатеринбуржец Сергей Прокопьев за два космических полета набрал в сумме более 567 суток, а за восемь выходов в открытый космос – более 55 часов. Дмитрий Петелин совершил первый космический полет, он набрал более 39 часов за шесть выходов в открытый космос.
Корабль «Союз МС-23» с екатеринбуржцем Сергеем Прокопьевым, челябинцем Дмитрием Петелиным и американцем Франциско Рубио приземлился сегодня в 14.17 в районе казахстанского города Жезказган.
«Утром корабль отстыковался от модуля "Причал". Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно! Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин провели в космосе 371 сутки – этой самый длительный полёт по программе МКС!»
– отметили в «Роскосмосе».
Екатеринбуржец Сергей Прокопьев за два космических полета набрал в сумме более 567 суток, а за восемь выходов в открытый космос – более 55 часов. Дмитрий Петелин совершил первый космический полет, он набрал более 39 часов за шесть выходов в открытый космос.
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