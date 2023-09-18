Парковку на главной площади Екатеринбурга закроют ради проведения ярмарки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в эти выходные на площади 1905 года пройдет традиционная ярмарка. В связи с этим парковка на площади будет закрыта.На ярмарке 30 сентября и 1 октября гости смогут приобрести свежие овощи, ягоды, грибы и мед. Также на прилавках будут рыба, мясные деликатесы, молочные продукты, сладости, орехи и сухофрукты.Кроме того, можно будет купить теплые жилеты, кофты, пончо, варежки и носки. Также будут представлены изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры, гобелены, картины и игрушки ручной работы.Автомобильная парковка на площади 1905 года в связи с проведением ярмарки будет закрыта с 08.00 29 сентября до 19.00 1 октября.