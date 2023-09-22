Декана факультета УГМУ оштрафовали за долгое рассмотрение обращений

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Декана лечебно-профилактического факультета Уральского государственного медицинского университета оштрафовали за долгое рассмотрение обращений граждан.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что 9 июня заявитель через электронную почту отправил декану обращение о предполагаемых нарушениях законодательства в сфере образования. Обращение было получено и зарегистрировано, но ответ направили лишь спустя 75 дней, а не, как положено, в 30-дневный срок.Прокуратура в отношении декана возбудила административное дело по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). В итоге декана оштрафовали на 5000 рублей.