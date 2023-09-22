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Декана факультета УГМУ оштрафовали за долгое рассмотрение обращений
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Декана лечебно-профилактического факультета Уральского государственного медицинского университета оштрафовали за долгое рассмотрение обращений граждан.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что 9 июня заявитель через электронную почту отправил декану обращение о предполагаемых нарушениях законодательства в сфере образования. Обращение было получено и зарегистрировано, но ответ направили лишь спустя 75 дней, а не, как положено, в 30-дневный срок.
Прокуратура в отношении декана возбудила административное дело по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). В итоге декана оштрафовали на 5000 рублей.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что 9 июня заявитель через электронную почту отправил декану обращение о предполагаемых нарушениях законодательства в сфере образования. Обращение было получено и зарегистрировано, но ответ направили лишь спустя 75 дней, а не, как положено, в 30-дневный срок.
Прокуратура в отношении декана возбудила административное дело по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). В итоге декана оштрафовали на 5000 рублей.
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