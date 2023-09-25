Возрастное ограничение 18+
Травмпункт на улице Челюскинцев в Екатеринбурге перестал работать круглосуточно
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге травмпункт, расположенный на улице Челюскинцев, перестал работать круглосуточно.
Как сообщает JustMedia.ru со ссылкой на ЦГБ №2, это связано с временным отсутствием двух врачей из-за отпуска и длительного больничного. Изменения в расписании будут действовать до конца октября.
Согласно информации на сайте ЦГБ №2, 29 сентября, 6, 13, 20, 24, 27, 31 октября травмпункт будет работать с 08.00 до 14.40. А 1, 14, 21 и 28 октября травмпункт будет закрыт. Пациентов в нерабочее время направляют в другие травмпункты города.
Как сообщает JustMedia.ru со ссылкой на ЦГБ №2, это связано с временным отсутствием двух врачей из-за отпуска и длительного больничного. Изменения в расписании будут действовать до конца октября.
Согласно информации на сайте ЦГБ №2, 29 сентября, 6, 13, 20, 24, 27, 31 октября травмпункт будет работать с 08.00 до 14.40. А 1, 14, 21 и 28 октября травмпункт будет закрыт. Пациентов в нерабочее время направляют в другие травмпункты города.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге 3 октября включат сирены
25 сентября 2023
25 сентября 2023
Комендантский час для детей в Екатеринбурге станет наступать с 22.00
21 сентября 2023
21 сентября 2023
Перекрытие улицы Зоологической и дублера Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге продлили
22 сентября 2023
22 сентября 2023