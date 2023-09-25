Травмпункт на улице Челюскинцев в Екатеринбурге перестал работать круглосуточно

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге травмпункт, расположенный на улице Челюскинцев, перестал работать круглосуточно.Как сообщает JustMedia.ru со ссылкой на ЦГБ №2, это связано с временным отсутствием двух врачей из-за отпуска и длительного больничного. Изменения в расписании будут действовать до конца октября.Согласно информации на сайте ЦГБ №2, 29 сентября, 6, 13, 20, 24, 27, 31 октября травмпункт будет работать с 08.00 до 14.40. А 1, 14, 21 и 28 октября травмпункт будет закрыт. Пациентов в нерабочее время направляют в другие травмпункты города.