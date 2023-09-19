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Очаровательному старичку-пекинесу из Екатеринбурга ищут новый дом
Фото: приют «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Очень редкого пекинеса нашли на одной из улиц Екатеринбурга. Альбинос с голубыми глазами — уникальное явления для этой породы собак. Кто-то готов был ценить эту уникальность только пока пёсик был молод. А с наступлением старости и сопутствующих ей проблем от собачки избавились, выставив за дверь.
Так бы и бродил альбинос-старичок в одиночестве по Уралмашу, пока не попал бы под машину или не умер от голода. К счастью, ничего страшнее предательства человека с ним не случилось. Он быстро попал под опеку зооприюта «Клякса». Там ему дали новую кличку — Очаровашка — и, по заведённому принципу, отправили на медосмотр. В клинике доктора Тебенькова пёсику сделали санацию ротовой полости и отправили обратно в «Кляксу». Там старичок-пекинес быстро освоился. Но есть надежда, что ему всё же найдется другой кров, где всё внимание, забота и ласка будут нацелены на одного Очаровашку, а не равномерно распределяться по нескольким сотням других обездоленных кошек и собак.
Желающие приютить пекинеса Очаровашку контакты могут найти, например, в телеграм-группе «Кляксы». Там же есть реквизиты, по которым можно помочь оплатить медицинские расходы на него и на других животных.
Так бы и бродил альбинос-старичок в одиночестве по Уралмашу, пока не попал бы под машину или не умер от голода. К счастью, ничего страшнее предательства человека с ним не случилось. Он быстро попал под опеку зооприюта «Клякса». Там ему дали новую кличку — Очаровашка — и, по заведённому принципу, отправили на медосмотр. В клинике доктора Тебенькова пёсику сделали санацию ротовой полости и отправили обратно в «Кляксу». Там старичок-пекинес быстро освоился. Но есть надежда, что ему всё же найдется другой кров, где всё внимание, забота и ласка будут нацелены на одного Очаровашку, а не равномерно распределяться по нескольким сотням других обездоленных кошек и собак.
Желающие приютить пекинеса Очаровашку контакты могут найти, например, в телеграм-группе «Кляксы». Там же есть реквизиты, по которым можно помочь оплатить медицинские расходы на него и на других животных.
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