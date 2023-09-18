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В Свердловской области на 600 километров промаркировали Большую уральскую тропу
Фото: пресс-центр Большой уральской тропы
В Свердловской области в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на 600 километров промаркировали Большую уральскую тропу, общая протяженность которой составляет более 2500 километров.
В маркировке тропы участвовало около 100 волонтеров, которые работали в течение трех месяцев, проводя разведку, актуализацию, расчистку и маркировку бело-красными метками. За это время они израсходовали более 1200 килограммов белой краски и более 500 килограммов красной.
Как рассказал руководитель проекта Вячеслав Пестриков, предполагается, что маркировка обеспечит безопасность на маршруте.
В департаменте информационной политики региона также сообщают, что в декабре текущего года планируется запуск электронного путеводителя по тропе.
Основной трек маршрута идет через Пермский край, Свердловскую и Челябинскую области, республику Башкортостан и Оренбуржье. В Свердловской области маршрут охватывает такие достопримечательности, как Конжаковский камень, гора Качканар, гора Белая, Висимский заповедник, гора Шунут, гора Волчиха, Чертово городище, озеро Таватуй, Флюс и Семь Братьев.
В маркировке тропы участвовало около 100 волонтеров, которые работали в течение трех месяцев, проводя разведку, актуализацию, расчистку и маркировку бело-красными метками. За это время они израсходовали более 1200 килограммов белой краски и более 500 килограммов красной.
Как рассказал руководитель проекта Вячеслав Пестриков, предполагается, что маркировка обеспечит безопасность на маршруте.
«Она позволяет туристу не заблудиться в лесу. Однако у гостей Большой уральской тропы есть выбор: они могут идти по маркировке или использовать цифровой трек маршрута. Лучше пользоваться и тем, и другим»,
– объяснил Вячеслав Пестриков.
В департаменте информационной политики региона также сообщают, что в декабре текущего года планируется запуск электронного путеводителя по тропе.
Основной трек маршрута идет через Пермский край, Свердловскую и Челябинскую области, республику Башкортостан и Оренбуржье. В Свердловской области маршрут охватывает такие достопримечательности, как Конжаковский камень, гора Качканар, гора Белая, Висимский заповедник, гора Шунут, гора Волчиха, Чертово городище, озеро Таватуй, Флюс и Семь Братьев.
«Большая уральская тропа призвана объединить существующие эколого-туристические маршруты со знаковыми площадками. Нить маршрута формируется, в основном, по уральскому хребту по границе водораздела с учетом существующих объектов коммерческой туристической инфраструктуры»,
– отметили в ДИПе.
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