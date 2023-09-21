В Нижней Салде одним Почётным гражданином стало меньше

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 25 сентября, в Нижней Салде умерла Надежда Кузнецова. Она была обладательницей титула Почётный гражданин городского округа.В Нижней Салде Надежда Кузнецова проработала 53 года, — сообщает издание «Городской вестник». Она была учителем истории в школе №7, а заодно преподавала смежные дисциплины — обществознание, обществоведение, этику и психологию семейной жизни. Помимо основной работы она занималась семейными консультациями в качестве психолога. Была членом общества «Знание» и выступала с лекциями, в том числе — о Великой отечественной войне, о том, как война влияет на детство.На момент смерти Надежде Кузнецовой было почти 92 года.