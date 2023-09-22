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Прокуратура проверит информацию о массовом море рыбы в Верхнесысертском пруду
Скриншот видео «Подслушано Сысерть №1» / vk.com
Свердловская природоохранная прокуратура проверит информацию о возможном массовом море рыбы в Верхнесысертском пруду.
В паблике «Подслушано Сысерть №1» во «ВКонтакте» вчера опубликовали видео, где видно, что на берегу пруда лежит сотня мертвых рыб, а в воде – еще больше. Прокуратура организовала проверку.
К проведению проверку привлекут специалистов Роспотребнадзора, Отдела государственного контроля, надзора охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского ТУ Росрыболовства.
В паблике «Подслушано Сысерть №1» во «ВКонтакте» вчера опубликовали видео, где видно, что на берегу пруда лежит сотня мертвых рыб, а в воде – еще больше. Прокуратура организовала проверку.
К проведению проверку привлекут специалистов Роспотребнадзора, Отдела государственного контроля, надзора охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского ТУ Росрыболовства.
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