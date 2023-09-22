Прокуратура проверит информацию о массовом море рыбы в Верхнесысертском пруду

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловская природоохранная прокуратура проверит информацию о возможном массовом море рыбы в Верхнесысертском пруду.В паблике «Подслушано Сысерть №1» во «ВКонтакте» вчера опубликовали видео, где видно, что на берегу пруда лежит сотня мертвых рыб, а в воде – еще больше. Прокуратура организовала проверку.К проведению проверку привлекут специалистов Роспотребнадзора, Отдела государственного контроля, надзора охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского ТУ Росрыболовства.