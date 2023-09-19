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Солист группы «Три дня дождя» признался, что выступал в Екатеринбурге под наркотиками
Скриншот видео YouTube-канала «Вписка»
Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов признался, что выступал в Екатеринбурге под алкоголем и наркотиками. Провальный концерт прошел 4 июня.
Глеб Викторов в интервью YouTube-каналу «Вписка» заявил, что он пытался добиться отмены концерта. Когда ему отказали, то он вышел на сцену пьяный и под наркотиками.
После этого, по словам Викторова, он ничего не помнил: ни как выходил на сцену, ни что делал на ней. В себя певец пришел только на следующий день.
Напомним, что на концерте в Екатеринбурге в июне зрители заметили, что Глеб Викторов шатался и пел с трудом, из его рук выпадал микрофон. Концерт оказался провальным, а дальнейшие выступления отменили. После этого проект «Три дня дождя» закрыли.
Глеб Викторов в интервью YouTube-каналу «Вписка» заявил, что он пытался добиться отмены концерта. Когда ему отказали, то он вышел на сцену пьяный и под наркотиками.
«Я проснулся, мне очень плохо было. Я утром написал оргам и турику (организаторам и турменеджеру), чтобы отменяли концерт. Мне сказали: "Нет". Я поехал за "кладом", взял себе, употребил, поехал на концерт, полегчало. Финальный выход был в семь. Я говорю: "Давайте все-таки отменим как-то", а мне говорят: "Там люди уже стоят",
– рассказал лидер группы.
После этого, по словам Викторова, он ничего не помнил: ни как выходил на сцену, ни что делал на ней. В себя певец пришел только на следующий день.
Напомним, что на концерте в Екатеринбурге в июне зрители заметили, что Глеб Викторов шатался и пел с трудом, из его рук выпадал микрофон. Концерт оказался провальным, а дальнейшие выступления отменили. После этого проект «Три дня дождя» закрыли.
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