Солист группы «Три дня дождя» признался, что выступал в Екатеринбурге под наркотиками

– рассказал лидер группы.

«Я проснулся, мне очень плохо было. Я утром написал оргам и турику (организаторам и турменеджеру), чтобы отменяли концерт. Мне сказали: "Нет". Я поехал за "кладом", взял себе, употребил, поехал на концерт, полегчало. Финальный выход был в семь. Я говорю: "Давайте все-таки отменим как-то", а мне говорят: "Там люди уже стоят",