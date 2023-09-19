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Сысертская Немайская прогулка пройдет 30 сентября
Фото предоставили организаторы
В эту субботу, 30 сентября, в Свердловской области состоится Сысертская Немайская прогулка. Для участников подготовили четыре вело-пешеходных маршрута протяженностью 12, 28, 40 и 48 километров.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» организаторы, в этом году старт прогулки будет на базе отдыха «Сова» в селе Кашино. Длинные маршруты пройдут через поселок Каменка, Сысерть, природный парк «Бажовские места», а также по велопешеходной тропе Сысертская сотня. Также участники пройдут мимо горы Бессонова и креативного кластера «На заводе».
Новая локация в этом году – гора Березовая высотой 325 метров. Прошлой зимой на вершине горы установили арт-объект – оригинальную беседку с искусственным газоном, подвижными зеркальными пластинами вместо стен и полупрозрачной крышей.
На контрольных пунктах для участников подготовили интерактивы, они посвящены различным профессиям. Свердловчане смогут побывать в роли трактористов, пожарных, костюмеров, игротехников, художников, охотников и железнодорожников.
Зарегистрироваться на Немайскую прогулку можно на сайте.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» организаторы, в этом году старт прогулки будет на базе отдыха «Сова» в селе Кашино. Длинные маршруты пройдут через поселок Каменка, Сысерть, природный парк «Бажовские места», а также по велопешеходной тропе Сысертская сотня. Также участники пройдут мимо горы Бессонова и креативного кластера «На заводе».
Новая локация в этом году – гора Березовая высотой 325 метров. Прошлой зимой на вершине горы установили арт-объект – оригинальную беседку с искусственным газоном, подвижными зеркальными пластинами вместо стен и полупрозрачной крышей.
На контрольных пунктах для участников подготовили интерактивы, они посвящены различным профессиям. Свердловчане смогут побывать в роли трактористов, пожарных, костюмеров, игротехников, художников, охотников и железнодорожников.
«Мы ежегодно проводим две прогулки по Уральской Швейцарии. В этот раз гости увидят одну из самых популярных Тальков камень, а также недавно установленную неназванным миллиардером обустроенную смотровую площадку на высокой и крутой горе Березовая. Для гостей из Екатеринбурга мы, как и в прошлые годы, запустили трансфер, который довезет их до Сысерти и обратно»,
– рассказала организатор Сысертской Немайской прогулки Юлия Протасова.
Зарегистрироваться на Немайскую прогулку можно на сайте.
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