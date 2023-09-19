Сысертская Немайская прогулка пройдет 30 сентября

– рассказала организатор Сысертской Немайской прогулки Юлия Протасова.

«Мы ежегодно проводим две прогулки по Уральской Швейцарии. В этот раз гости увидят одну из самых популярных Тальков камень, а также недавно установленную неназванным миллиардером обустроенную смотровую площадку на высокой и крутой горе Березовая. Для гостей из Екатеринбурга мы, как и в прошлые годы, запустили трансфер, который довезет их до Сысерти и обратно»,