Транспортная прокуратура начала проверку после сообщения о порче инвалидной коляски пассажира «Уральских авиалиний»





– говорится в сообщении пресс-службы ведомства. «Организованы надзорные мероприятия по соблюдению авиакомпанией законодательства о защите прав потребителей, по итогам которых будет дана оценка деятельности авиакомпании при организации и перевозке маломобильных граждан и багажа пассажиров»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по сообщению о порче инвалидной коляски паралимпийца Николая Руденко, который летел «Уральскими авиалиниями».Ранее портал «Е1» сообщил о том, что Николая Руденко лишился своей инвалидной коляски. Как рассказал паралимпиец изданию, во время перелета из Москвы в Сочи в коляске повредили проводку, а когда он летел обратно коляску придавили сумками так, что у нее сломалась металлическая рама, из-за чего потом ее не получалось разложить, чтобы сесть.В пресс-службе авиакомпании заявили, что представители «Уральских авиалиний» уже ведут переговоры о порядке возмещения и размере выплаты.