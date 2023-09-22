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Транспортная прокуратура начала проверку после сообщения о порче инвалидной коляски пассажира «Уральских авиалиний»
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по сообщению о порче инвалидной коляски паралимпийца Николая Руденко, который летел «Уральскими авиалиниями».
Ранее портал «Е1» сообщил о том, что Николая Руденко лишился своей инвалидной коляски. Как рассказал паралимпиец изданию, во время перелета из Москвы в Сочи в коляске повредили проводку, а когда он летел обратно коляску придавили сумками так, что у нее сломалась металлическая рама, из-за чего потом ее не получалось разложить, чтобы сесть.
В пресс-службе авиакомпании заявили, что представители «Уральских авиалиний» уже ведут переговоры о порядке возмещения и размере выплаты.
«Организованы надзорные мероприятия по соблюдению авиакомпанией законодательства о защите прав потребителей, по итогам которых будет дана оценка деятельности авиакомпании при организации и перевозке маломобильных граждан и багажа пассажиров»,
– говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ранее портал «Е1» сообщил о том, что Николая Руденко лишился своей инвалидной коляски. Как рассказал паралимпиец изданию, во время перелета из Москвы в Сочи в коляске повредили проводку, а когда он летел обратно коляску придавили сумками так, что у нее сломалась металлическая рама, из-за чего потом ее не получалось разложить, чтобы сесть.
В пресс-службе авиакомпании заявили, что представители «Уральских авиалиний» уже ведут переговоры о порядке возмещения и размере выплаты.
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