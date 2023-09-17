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В Екатеринбурге ищут пенсионерку, ушедшую из больницы в ночной рубашке
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге ищут 64-летнюю Наталью Вепреву. Сегодня, 23 сентября, она ушла из больницы в домашней одежде. В поисках участвуют волонтеры отряда «ЛизаАлерт».
Как сообщает телеграм-канал «Четвертого канала» со ссылкой на поисковиков, пропавшая пенсионерка не разговаривает, не ориентируется в окружающей обстановке и не может называть свое имя или адрес.
Пожилая женщина ростом 164 сантиметра, нормального телосложения, с короткими темно-русыми волосами и голубыми глазами. Была в ночной рубашке, сером халате и белых домашних тапочках.
Те, кто видели женщину, могут позвонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 или по номеру «112».
Как сообщает телеграм-канал «Четвертого канала» со ссылкой на поисковиков, пропавшая пенсионерка не разговаривает, не ориентируется в окружающей обстановке и не может называть свое имя или адрес.
Пожилая женщина ростом 164 сантиметра, нормального телосложения, с короткими темно-русыми волосами и голубыми глазами. Была в ночной рубашке, сером халате и белых домашних тапочках.
Те, кто видели женщину, могут позвонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 или по номеру «112».
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