В Екатеринбурге ищут пенсионерку, ушедшую из больницы в ночной рубашке

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут 64-летнюю Наталью Вепреву. Сегодня, 23 сентября, она ушла из больницы в домашней одежде. В поисках участвуют волонтеры отряда «ЛизаАлерт».Как сообщает телеграм-канал «Четвертого канала» со ссылкой на поисковиков, пропавшая пенсионерка не разговаривает, не ориентируется в окружающей обстановке и не может называть свое имя или адрес.Пожилая женщина ростом 164 сантиметра, нормального телосложения, с короткими темно-русыми волосами и голубыми глазами. Была в ночной рубашке, сером халате и белых домашних тапочках.Те, кто видели женщину, могут позвонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 или по номеру «112».