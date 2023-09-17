Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге ищут пенсионерку, ушедшую из больницы в ночной рубашке

15.20 Суббота, 23 сентября 2023
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге ищут 64-летнюю Наталью Вепреву. Сегодня, 23 сентября, она ушла из больницы в домашней одежде. В поисках участвуют волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Как сообщает телеграм-канал «Четвертого канала» со ссылкой на поисковиков, пропавшая пенсионерка не разговаривает, не ориентируется в окружающей обстановке и не может называть свое имя или адрес.

Пожилая женщина ростом 164 сантиметра, нормального телосложения, с короткими темно-русыми волосами и голубыми глазами. Была в ночной рубашке, сером халате и белых домашних тапочках.

Те, кто видели женщину, могут позвонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 или по номеру «112».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге на Эльмаше десятилетний мальчик не вернулся с прогулки
17 сентября 2023
В Североуральском округе ищут 74-летнего пенсионера
16 сентября 2023
В Свердловской области разыскивают насмерть сбившего пенсионерку водителя
16 сентября 2023
Особый противопожарный режим отменят в Свердловской области 15 сентября
14 сентября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Игорь Мишин: «Мы не копируем, мы продолжаем традицию»

Генеральный продюсер онлайн-кинотеатра KION — о лучших российских фильмах, авторском кино и фестивале в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:20 В Екатеринбурге ищут пенсионерку, ушедшую из больницы в ночной рубашке
14:37 В свердловских лесах почти в 12 раз выросла площадь пожаров
13:29 Девятиклассник из столицы Урала победил на Чемпионате высоких технологий России
12:35 В Екатеринбурге сроят «детскую» автозаправку
11:33 Три человека пострадали в аварии на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов
10:54 Зарплата педагогов оказалась самой низкой в Свердловской области
09:32 В Свердловской области задержали мужчину из-за вызывающего поведения
21:04 Гостиницу «Мадрид» на Уралмаше вновь продают за рубль
20:36 За травму подростка осудят экс-директора ДК Заречного
19:52 Двух новых подопечных екатеринбургской «Кляксы» предстоит избавлять от травм
19:18 Буяна с пистолетом из Каменска-Уральского будут судить за угрозу убийством
18:45 Богдашка Топорок продолжил похождения в книге уральских авторов
17:50 На выходных в Свердловской области потеплеет до +24°С
17:22 В Екатеринбурге пропал нуждающийся в медицинской помощи пенсионер
16:54 Перекрытие улицы Зоологической и дублера Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге продлили
16:21 Для пассажиров «Ласточек» в Нижнем Тагиле проведут бесплатную экскурсию
15:51 Еще на девяти улицах в Екатеринбурге запретят парковку
15:27 В Верхней Пышме будут судить виновника смертельного ДТП
14:53 В метро Екатеринбурга подрались пассажир и инспектор транспортной безопасности
14:24 Свердловской области выделят 34 млн рублей на поддержку промпредприятий
13:53 Число ДТП по вине водителей автобусов выросло в Екатеринбурге
13:20 Екатеринбуржцам предложили на сутки отказаться от машин
12:51 В Серове оштрафовали детсад, где девочка отравилась растворителем
12:19 Четыре лесных пожара зафиксировали в Свердловской области
11:58 Свердловские аграрии отказываются вспахивать поля из-за дефицита топлива и высоких цен
11:27 Специалистов для Уралвагонзавода будут готовить 11 свердловских колледжей
Все новости Свердловской области
18:53 В Шебекино хозяин дома устроил взрыв, пострадали пятеро сотрудников правоохранительных органов
18:21 Исследование: каждый пятый россиянин верит в пользу гомеопатии
17:14 Опрос: в России за последний месяц заметно выросли цены на мясо, птицу и бензин
15:51 Самолет турецкой авиакомпании выкатился за пределы ВПП в Перми
14:41 Пенсионерам в РФ хотят помочь продуктами с истекающим сроком годности
13:28 В столице Индонезии демонстранты подожгли здание мэрии
13:09 ФНС объявила о запуске сервиса подбора имени ребенку
11:57 Суд заключил под стражу бывшего мэра Ижевска
10:59 Протестующие в Ереване блокируют улицы, задержан лидер оппозиции
18:54 Основатель MaturHouse: индивидуальный или типовой проект для дома – разбираемся, что выбрать
17:53 Введены временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива из России
17:49 На курорте Шерегеш появятся новый апарт-комплекс
15:16 Президент Азербайджана извинился перед Путиным за гибель российских военных в Карабахе
14:04 Водителей начнут штрафовать по камерам за непристегнутых пассажиров в Москве
13:43 В Самаре мужчине, страдающему от гермафродитизма, отказались удалять опухоль из матки из-за закона о запрете смены пола
12:06 Проживающие за рубежом российские пенсионеры испытывают проблемы с получением выплат из-за санкций
11:51 Пенсионерке собрали один миллион на выплату штрафа по уголовному приговору по статье о «фейках»
10:47 Принц Саудовской Аравии: «Использование ядерного оружия любой страной будет означать, что она ведет войну с остальным миром»
16:43 Страны Африки в несколько раз снизили расчет в рублях за российский экспорт из-за курса
15:32 МЧС: в Балашихе при повторном обрушении дома погибли двое спасателей
15:14 Минобороны РФ: Азербайджан и Карабах договорились о полном прекращении боевых действий
14:57 Суд в Самаре снизил наказание экс-полицейским, которых обвинили в фальсификации уголовных дел
13:43 МЧС: число погибших при взрыве в Балашихе увеличилось до трех
13:25 В Воронежской области упал истребитель Су-34
13:01 МЧС: в Балашихе из-за взрыва в жилом доме погибли два человека, еще двое под завалами
12:35 В регионы РФ возвращают масочный режим
Все новости России и мира
15:20 В Екатеринбурге ищут пенсионерку, ушедшую из больницы в ночной рубашке
14:37 В свердловских лесах почти в 12 раз выросла площадь пожаров
13:29 Девятиклассник из столицы Урала победил на Чемпионате высоких технологий России
12:35 В Екатеринбурге сроят «детскую» автозаправку
11:33 Три человека пострадали в аварии на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов
10:54 Зарплата педагогов оказалась самой низкой в Свердловской области
09:32 В Свердловской области задержали мужчину из-за вызывающего поведения
21:04 Гостиницу «Мадрид» на Уралмаше вновь продают за рубль
20:36 За травму подростка осудят экс-директора ДК Заречного
19:52 Двух новых подопечных екатеринбургской «Кляксы» предстоит избавлять от травм
19:18 Буяна с пистолетом из Каменска-Уральского будут судить за угрозу убийством
18:45 Богдашка Топорок продолжил похождения в книге уральских авторов
17:50 На выходных в Свердловской области потеплеет до +24°С
17:22 В Екатеринбурге пропал нуждающийся в медицинской помощи пенсионер
16:54 Перекрытие улицы Зоологической и дублера Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге продлили
16:21 Для пассажиров «Ласточек» в Нижнем Тагиле проведут бесплатную экскурсию
15:51 Еще на девяти улицах в Екатеринбурге запретят парковку
15:27 В Верхней Пышме будут судить виновника смертельного ДТП
14:53 В метро Екатеринбурга подрались пассажир и инспектор транспортной безопасности
14:24 Свердловской области выделят 34 млн рублей на поддержку промпредприятий
14:10 Ученые выяснили, как защитить стройматериалы от микроорганизмов, вызывающих коррозию
14:07 Росреестр Прикамья разъясняет, как сособственникам погасить запись об ипотеке
13:53 Число ДТП по вине водителей автобусов выросло в Екатеринбурге
13:20 Екатеринбуржцам предложили на сутки отказаться от машин
12:51 В Серове оштрафовали детсад, где девочка отравилась растворителем
12:19 Четыре лесных пожара зафиксировали в Свердловской области
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK