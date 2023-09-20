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Девятиклассник из столицы Урала победил на Чемпионате высоких технологий России
Фото: лицей №128
Девятиклассник из екатеринбургского лицея №128 Олег Шерстобитов победил на Чемпионате высоких технологий России в компетенции «Летающая робототехника», который состоялся в Великом Новгороде.
Наставником молодого человека была учительница по физике Юлия Шевцова, рассказали в пресс-службе мэрии уральской столицы.
В финале состязания были участники из 32 регионов России и пяти иностранных государств, в числе которых Гана, Индия, Сирия, Азербайджан и Беларусь. В общей сложности в чемпионате участвовали более пяти тысяч человек.
Соревнования проводились по восьми компетенциям:
– нейросети и большие данные;
– технологии развития города и территорий;
– летающая робототехника;
– геопространственная цифровая инженерия;
– биохимические технологии и моделирование процессов;
– организация и управление ЭОГ-проектами;
– биопротезирование;
– изготовление индивидуальных имплантов.
Наставником молодого человека была учительница по физике Юлия Шевцова, рассказали в пресс-службе мэрии уральской столицы.
В финале состязания были участники из 32 регионов России и пяти иностранных государств, в числе которых Гана, Индия, Сирия, Азербайджан и Беларусь. В общей сложности в чемпионате участвовали более пяти тысяч человек.
Соревнования проводились по восьми компетенциям:
– нейросети и большие данные;
– технологии развития города и территорий;
– летающая робототехника;
– геопространственная цифровая инженерия;
– биохимические технологии и моделирование процессов;
– организация и управление ЭОГ-проектами;
– биопротезирование;
– изготовление индивидуальных имплантов.
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