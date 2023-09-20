Девятиклассник из столицы Урала победил на Чемпионате высоких технологий России

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Девятиклассник из екатеринбургского лицея №128 Олег Шерстобитов победил на Чемпионате высоких технологий России в компетенции «Летающая робототехника», который состоялся в Великом Новгороде.Наставником молодого человека была учительница по физике Юлия Шевцова, рассказали в пресс-службе мэрии уральской столицы.В финале состязания были участники из 32 регионов России и пяти иностранных государств, в числе которых Гана, Индия, Сирия, Азербайджан и Беларусь. В общей сложности в чемпионате участвовали более пяти тысяч человек.Соревнования проводились по восьми компетенциям:– нейросети и большие данные;– технологии развития города и территорий;– летающая робототехника;– геопространственная цифровая инженерия;– биохимические технологии и моделирование процессов;– организация и управление ЭОГ-проектами;– биопротезирование;– изготовление индивидуальных имплантов.